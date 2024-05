Elettra Lamborghini, papà Tonino le regala il cavallo Ermes: «Si fida già tanto di me»

di Cristina Siciliano

Elettra Lamborghini, dopo aver festeggiato il suo 30esimo complenno in tema wilde animalier, ha codiviso una foto nelle sue Instagram stories che ritrae papà Tonino insieme al suo nuovo cavallo Ermes. Il padre, sotto l'occhio del ciclone per la causa legale che sta affrontando con Flavia Borzone per il riconoscimento della paternità, ha trascorso un po' di tempo con una delle sue figlie predilette. La cantante è al settimo cielo: «Mi sveglio con la voglia di andare solo dai miei cavalli», ha spiegato Elettra.

Elettra Lamborghini e il suo nuovo cavallo

Tonino Lamborghini ha condiviso la foto con Ermes nelle sue Instagram stories ma sbaglia il suo nome: «Mio regalo di compleanno per Elettra: Ulisse».

La cantante infatti ha già un altro cavallo di nome Dadi e quindi ha voluto condividere con i suoi follower la sua emozione nel vederli insieme. «Mi scoppia il cuore. Sono già molto uniti, Ermes anche se non è castrato non gli frega niente. Speriamo che crescendo rimanga sempre così».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 19:29

