Elettra Lamborghini, ansia per il nuovo cavallo Ermes: «Ecco perché penso che sia sordo»

Elettra Lamborghini è già «innamorata» del suo nuovo cavallo. La cantante, non ha mai nascosto la sua passione per i cavalli tant'è che per il suo 30esimo compleanno, ha ricevuto come regalo da papà Tonino: Ermes che «ha solo un anno». La cantante però nelle Instagram stories ha condiviso con i suoi follower una sua preoccupazione: «Ma forse è sordo?». Stando alle parole della cantante, Ermes, in molte occasioni non ha avuto reazioni.

Elettra Lamborghini innamorata del nuovo cavallo Ermes: «Gli insegno a non avere paura di nulla»

Le parole di Elettra Lamborghini

«Oggi ho fatto delle prove con Hermes - ha spiegato Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -. Lui è troppo buono. Non ho mai visto un cavallo di un anno così buono in vita mia. Oggi con dei camion è stato bravissimo. Ho pensato quindi "forse è sordo?".

Dopo qualche ora, Elettra Lamborghini ha pubblicato un video dove si riprende insieme al suo cavallo Hermes. «Sono arrivata alla conclusione che sente solo quando vuole sentire lui, penso sia proprio il carattere».

