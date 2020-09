di Lidia Luberto

La sposa imprudente penzola sull'abisso: il marito molla la presa, ma c'è il trucco

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 23:10

Con la festa in stile Miami si è conclusa, la tre giorni didi Elettra Miura Lamborghini trascorsa, con un ristrettissimo gruppo di ospiti (15 in tutto, fra amiche e amici), nella splendida location Tenuta e Borgo San Domenico a Sant’Angelo in Formis, nei pressi di Capua, interamente riservata all’allegra brigata.Dopo la prima giornata con cena e festa in stile napoletano e la seconda trascorsa in barca aper poi rientrare nella tenuta situata sulle rive del Volturno per cenare a base di prodotti capresi con i piatti preparati dallo chef Michele Deleo, oggi il gruppo ha trascorso la giornata nei grandi spazi del relais, già residenza di nobili famiglie borboniche, circondato da un lussureggiante parco, fra piante, fiori, fontane e laghetti, e assaggi di prodotti tipici, tuffi in piscina, e musica.Nel pomeriggio i giovani e la sexy futura sposa hanno lasciato il borgo, per rivedersi poi il 26 settembre in occasione delle nozze con il suo