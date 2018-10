Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non tutto è come sembra. Almeno secondo Elettra Lamborghini, che in un'intervista a Rolling Stone smentisce l'immagine sexy di "cattiva ragazza" della tv. «Mi considero una suorina - spiega - Sono molto rispettosa delle storie che ho avuto, non ho mai fatto corna, non ho mai ricevuto corna, ma non lo dico per vantarmi, ho dei bellissimi rapporti con tutti i miei ex. Sono una ragazza molto pura, non mi piace prendere in giro le persone, credo in Dio». Legge la Bibbia, va a Messa e possiede tantissimi rosari, racconta Elettra, che sostiene anche di avere un vero e proprio "dialogo" con Dio.Elettra ha raccontato anche di essere stata bullizzata in passato. «Mi davano della grassa, adesso non lo dicono più perché son dimagrita. All’epoca, quando facevo i reality, uscivo dai programmi che ero bella gonfia. Però non sono mai stata grassa, grassa. Quello mai. Comunque non è che me ne freghi più di tanto, perché in realtà sto bene come stessa. Anche se fosse, non vedo il problema. Nel 2018 è davvero stupido pensare al corpo quando, magari, le persone hanno delle bellissime anime».