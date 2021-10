Eleonora Pedron, l'ex Miss italia e l'amore a distanza con Fabio Troiano: «Matrimonio?Stiamo bene così»

Amore a gonfie vele fra Eleonora Pedron e l'attore Fabio Troiano. Legati dal 2019, la coppia si conferma solida e stabile, nonostante la distanza: lei vive a Montecarlo con i figli avuti dall’ex compagno Max Biaggi, lui a Roma, dove è nato e cresciuto. «Sappiamo che quello che ci unisce è qualcosa di molto forte. E per un rapporto così si è disposti ad affrontare tutto» ha dichiarato l'ex miss Italia, oggi al timone del programma di La7 Belli dentro belli fuori, al settimanale Di Più Tv.

Leggi anche - Gf Vip, la protesta di Jo Squillo: «Pronta allo sciopero della fame per Chico Forti»

Sembra che per la coppia non ci siano progetti rivoluzionari: non si prospetta nè un altro figlio nè un matrimonio: «Stiamo bene così» dice la Pedron. «Matrimonio? Per il momento non è in programma neppure quello. Poi si vedrà. Ho imparato a non fare troppi progetti, ma a godermi le piccole, grandi gioie di ogni giorno. Anche perché ho già una vita molto piena così: ho i miei figli, Fabio, il mio lavoro».

Nonostante Fabio Troiano non sia mai diventato padre, Eleonora Pedron ha spiegato che il fidanzato non cerca una paternità a tutti i costi. È contento del legame che ha instaurato con i figli di Eleonora, che ha avuto modo di conoscere qualche tempo fa.

La soubrette non è mai convolata a nozze, neppure con l'ex Max Biaggi, con il quale ha vissuto una lunga love story durata dodici anni, mai convolati a nozze perchè Biaggi è sempre stato contrario ai fiori d’arancio. E seppur, Elelonora sognava di indossare l’abito bianco ma si è adattata alla richiesta del suo ex compagno.

Tra il suo programma tv e i figli la Pedron ha trovato anche il tempo per tornare all’Università: si è iscritta alla Facoltà di Psicologia. Ha già dato tutti gli esami del primo anno e ora è impegnata con quelli del secondo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA