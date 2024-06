Eleonora Giorgi, il rapporto ritrovato con l'ex marito Massimo Ciavarro: «Dopo la diagnosi del tumore è tornato, ecco cosa ho provato»

di Redazione web

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, amici mai. Nonostante il divorzio, i due sono rimasti molto legati. E soprattutto durante la malattia dell'attrice, il rapporto si è rinsaldato. «La generosità di Massimo è stata davvero commovente - ha detto Giorgi a Nuovo, spiegando che dalla scoperta del tumore l'ex gli è stato molto vicino -. In passato l’ho definito un “orso” perché lui è riservato e con l’età è diventato molto chiuso. È un uomo basico ma molto serio e affidabile. Ed è stato inaspettatamente presente. In ospedale è rimasto tre giorni e poi è ripartito perché ha le sua attività a Lampedusa e con me sono rimasti i figli».

L'intervista di Eleonora Giorgi

Nella sua intervista a Nuovo, Eleonora Giorgi ha raccontato quale sia il suo rapporto con l'ex marito: «Quando Massimo è venuto da me non c’era un’intesa da ritrovare perché siamo quelli di 30 anni fa! La vera prova delle grandi relazioni è che puoi allontanarti per molto tempo ma, quando torni a parlarti, è come se ti fossi lasciato il giorno prima.

L'augurio a Clizia e Paolo

Tra qualche settimana, più precisamente il 12 luglio prossimo, il figlio Paolo Ciavarro e la fidanzata Clizia Incorvaia si sposeranno. Eleonora Giorgi a entrambi augura: «A Paolo e Clizia, che a breve si sposeranno, auguro che il matrimonio non divenga una specie di contratto che spegne le emozioni vive come quelle dell’amore. La quotidianità si può trasformare in abitudine e quindi bisogna essere sempre capaci di ritagliarsi il proprio spazio amoroso, avventuroso e persino erotico».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 15:16

