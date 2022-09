Eleonora Giorgi, altro che nuovo look, la gioia è il nipotino in braccio: «Quanto mi rendi felice Gabri!»

di Angela Casano

Eleonora Giorgi super nonna. L'attrice romana ha pubblicato su Instagram una tenera foto insieme al piccolo Gabriele, il nipotino di appena sette mesi, nato dall'amore tra il figlio Paolo Ciavarro e la nuora Clizia Incorvaia. «Quanto mi rendi felice Gabri!», ha scritto nonna Eleonora come corredo alla foto.

"Nonna Ele"

Recentemente Eleonora Giorgi è finita sotto i riflettori per aver pubblicato una foto in cui mostrava un look tutto nuovo. La Giorgi ha infatti effettuato un cambiamento radicale, dai capelli al viso, ringiovanendo così di molti anni. La notizia ha fatto il giro del web e la novità è piaciuta agli utenti che si sono complimentati sotto al post.

A una settimana dal cambiamento, Eleonora Giorgi è tornata sui social per pubblicare un tenero scatto col nipotino Gabriele. Felicità e sorrisoni, il piccolo Gabri sembra proprio tranquillo tra le braccia della "Nonna Ele", come si fa chiamare la Giorgi.

I post dedicati al piccolo

Gabri, nato lo scorso 19 settembre, è il primo figlio in casa Giorgi-Ciavarro ed è anche colui che ha reso Eleonora per la prima volta nonna. Poco dopo la nascita, Eleonora Giorgi aveva raccontato ai microfoni di Verissimo quanto la nascita del piccolo Gabriele la rendesse una madre e una nonna orgogliosa.

Inoltre, non è la prima volta che la Giorgi condivide con i follower l'emozione di essere diventata nonna, il giorno della nascita del neonato ha pubblicato una foto della mano del piccolo Gabriele scrivendo sotto al post: «Feliceeeee! Benvenuto Gabriele!», ringranziando anche i neo gentiori per questo immenso regalo.

