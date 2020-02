Eleonora Daniele incinta: «Ci ho messo due anni, ma ho realizzato il mio sogno…»

“È da un paio d’anni che cercavamo un bimbo e non era scontato che riuscissi a realizzare il mio desiderio visto che avevo superato i 40 anni”, Eleonora Daniele, al quinto mese di gravidanza racconta come è riuscita a rimanere incinta.

Il trucco è stato quello di non farsi schiacciare dall’ansia: “Non mi sono mai lasciata assalire dall’ansia dell’età – ha raccontato in un’intervista a “Gente” - Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava più la vedevo difficile. Poi, però, proprio quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto”.

All’inizio pensava di aspettare due gemelli: “Sono di cinque mesi e mezzo, ho preso una decina di chili, praticamente tutti nella pancia. Sin da subito è stata evidente, tanto che all’inizio pensavo di aspettare due gemelli. Avendone in famiglia, sarebbe potuto anche accadere. Solo dopo i primi esami, accurate indagini sul Dna e l’ecografia, ho fugato ogni dubbio. E’ una e si chiamerà Carlotta”.

Lavorerà fino alla fine, nonostante la gravidanza: “Vorrei partorire naturalmente. Accadrà poco dopo la fine del mio programma, prevista per il 29 maggio”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020

