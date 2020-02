Elena Sofia Ricci, il dramma segreto a Verissimo: «Ho subito un abuso a 12 anni da un amico di famiglia». Silvia Toffanin commossa

di Emiliana Costa

Sabato 1 Febbraio 2020, 18:50

Oggi pomeriggio, l'attrice toscana è stata ospite nel salotto die ha raccontato un momento molto duro della sua vita.Ecco le sue parole: «Io l'ho rimosso fino a vent'anni. Poi da quell'età in poi l'ho detto alle mie amiche e poi a mio marito. Ma mai alla mia mamma, gliel'ho risparmiato. Senza saperlo, mi consegnò lei nelle mani nel mio carnefice, pensando fosse una persona fidata».Elena Sofia Ricci ha parlato anche del rapporto con i genitori. «Ritrovando mio padre biologico, ho trovato i miei fratelli. Non li conoscevo affatto. Tutti possono essere papà. Ho anche dei padri artistici. Più persone ci sono e più c'è affetto. Ho detto ai mie genitori tutto quello che dovevo dire e sono riuscita a personare. Mi ha aiutato l'analisi».Elena Sofia Ricci commenta anche il caso Weinstein e il movimento Me too: «Quando si parla di violenza sulle donne non si possono dare giudizi, ogni caso è a sé.Magari pensa di non valere abbastanza e accetta di sottoporsi a delle performance per ottenere un lavoro».