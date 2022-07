Elena Santarelli scatenata con Federica Nargi e Costanza Caracciolo. Il video diventa virale

di Federica Portoghese

Un trio da urlo, bellezza, sensualità e femminilità racchiuse in un Reel pazzesco. Parliamo di Elena Santarelli, in compagnia delle ex veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi, tutte in vacanza a Formentera con le rispettive famiglie. Le divine mamme si sono concesse un momento di divertimento, un balletto simpatico a ritmo latino immortalato nel video della Santarelli, condiviso su Instagram e diventato in poche ore virale. I look spettacolari non passano certo inosserati, come i loro fisici tonici e abbronzati.

Il video che ha fatto perdere la testa ai fan

Un balletto che ha fatto impazzire il web, le belle showgirl si sono scatenate sulle note di "Mama" davanti al ristorante "Calma" dell'isola. Certo non un'esibizione da professioniste ma i fan hanno indubbiamente apprezzato. La Santarelli, che ha postato il contenuto, ci scherza sù: “Io e il ballo, io e la coordinazione, tutte cose che tengo nascoste, sono gelosa della mia anima ballerina. Io la senior e accanto due super ballerine categoría ‘young’”, ha scritto la showgirl 41enne per le due ex veline 32enni.

Federica e Costanza, scese dal bancone di Striscia la Notizia, continuano a coltivare un'amicizia sincera, entrambe innamorate di un calciatore: Christian Vieri per la bionda, Alessandro Matri per la mora. Rimaste incinta lo stesso anno, nel 2018, si ritrovano quando possono a condividere bei momenti, come in vacanza a Formentera, dove a quanto pare, hanno incontrato la bella Elena, così da ritagliarsi del tempo tutte insieme.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 23:31

