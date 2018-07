Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiedetele tutto, ma non di parlare deiche le hanno fatto scoprire laa cuore aperto su Instagram . La mamma di Giacomo, un bambino di otto anni che ha scoperto di dover lottare insieme alla sua famiglia contro un tumore al cervello , si è confrontata con i suoi follower su tanti temi diversi, ma sono in molti a chiederle delladel. Laperò, che non ha mai nascosto la sua battaglia ed è impegnata a sostenere la ricerca con l'intento di aiutare Giacomo e tutti i bambini nelle sue condizioni, non risponde a una specifica domanda, e spiega anche il motivo.Alla domanda «Posso chiederti come avete scoperto di tuo figlio», la showgirl spiega di essere sempre molto vaga sui sintomi che hanno portato alla diagnosi della malattia. Questo per un senso di responsabilità che le impedisce di creare allarmismo e fare disinformazione medica. «Ogni tumore, a seconda dell'organo colpito, ha i suoi allarmi. I tumori cerebrali ne hanno altri, non tocca a me fare allarmismo tra le mamme. Se vai su siti di un certo tipo troverai le risposte che cerchi. Io al momento non voglio rispondere».