Elena Santarelli e il figlio malato: «Di notte toglievo i capelli dal cuscino per non farglieli vedere»

Come mai non fai ancora vedere Greta?





è stata la domanda che ha spinto la showgirl a motivare la scelta e a spiegare perché nemmeno il fratellino sarà ancora protagonista di uno scatto pubblico. La Santarelli infatti non ha mai mostrato neanche il volto della bimba più piccola avuta dal marito, il calciatore Bernardo Corradi.

«Non farò più vedere mio figlio Jack sui social. Ovviamente non abbiamo nulla da nascondere. Solo se lui lo vorrà. Vorrei che fosse libero di uscire un giorno da solo senza che nessuno lo indichi come ‘il figlio di’».fa retromarcia. Dopo essere finita nell'ultimo anno al centro delle cronache per la malattia che ha colpito il suo figlio più grande Giacomo ha deciso di non mostrarne il volto su Instagram, motivando questa decisione proprio durante una stories.