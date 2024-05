Elena Santarelli, l'amore per Bernardo Corradi: «Quando ci siamo conosciuti io ero fidanzata con un altro»

di Cristina Siciliano

Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi non si mostrano spesso insieme, ma quando lo fanno confermano una love story da sogno grazie alla loro complicità, fatta di scontri e confronti. I due sono fidanzati dal 2006, si sono sposati nel 2014 e dal loro amore sono nati i figli Giacomo e Greta Lucia. Ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, dopo ben 18 anni di condivisione e famiglia, Elena Santarelli ha ripercorso le fasi della sua storia d'amore e il primo incontro con suo marito. Tutto ha avuto inizio quando lei era però fidanzata con un altro.

La storia d'amore

«Ci siamo conosciuti in un famoso locale, il Tocqueville a Milano - ha spiegato Elena Santarelli a La volta Buona -. In quel momento io ero fidanzata con un altro ragazzo.

«Nel momento in cui mi sono lasciata ho deciso di scrivere a Bernardo. Naturalmente ho chiesto il numero a mio zio Ubaldo Righetti, fratello di mamma che ha vinto lo scudetto nel 1982 con la Roma e sta nel mondo del calcio - ha continuato Elena Santarelli -. Non volevo confessare il vero motivo della richiesta del numero. Così gli ho detto "zio c'è una mia amica che sta facendo la laurea sul calcio italiano e vorrebbe intervistare Bernardo Corradi". Lui ci ha creduto e mi ha mandato il numero. Io gli ho scritto: "Ciao Bernardo, sono Elena". E lui: "Elena chi?". Così gli ho risposto: "Elena Sofia Ricci, Elena Santorelli, decidi tu". "Forse Elena Santorelli" mi ha risposto lui. Da quel momento non ci siamo più lasciati».

