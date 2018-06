Elena Morali, fine della storia con Scintilla dopo il bacio con Marco Ferri: eccola mentre lascia la casa del comico

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo diversi anni di fidanzamento,avrebbe dovuto sposare il suo fidanzato, il comico di Colorado, alias. Invece, quel bacio con, alla fine dell'Isola dei Famosi, ha cambiato tutto nella vita dell'ex naufraga.Dopo quel bacio, rivelato dalla stessa Elena, la storia con Scintilla è giunta al capolinea. La ragazza ha dichiarato: «Si è trattato di un bacio innocente, a stampo, ma mi ha mandato in confusione». A questo punto, la fine della storia era inevitabile: le telecamere di Pomeriggio 5 hanno immortalato la bionda ex naufraga mentre lascia la casa dell'ormai ex fidanzato, portando via alcuni trolley da sola e caricandoli in auto.