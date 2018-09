Elena Morali torna con Scintilla, fuga d'amore a Formentera: «Si è comportato da signore»​

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una domanda incalzante, a cui lei stessa non sa come rispondere. Poi, però, arriva la conferma:è tornata al fianco di, aliasOspite dia Pomeriggio Cinque, l'ex 'pupa', dopo una mezza conferma («Stiamo insieme ufficiosamente»), ha rivelato di essere tornata in pianta stabile con il comico di Colorado. Gli indizi sui social, d'altronde, erano fin troppo evidenti ed Elena ha dichiarato: «Avevo lasciato Gianluca, in un momento di confusione, ma poi ho capito di aver sbagliato. Con lui sto benissimo».In studio, però, era presente anche, il ragazzo che Elena aveva baciato durante l'esperienza all'Isola dei Famosi. Lui le ha chiesto il perché di tanta freddezza nei suoi confronti e la bionda showgirl ha replicato in modo duro: «Cosa vuoi? Non dirmi che siamo amici, se poi non ci sentiamo mai, per favore... Poi vieni qui a far credere che rimaniamo tutti amici. Adesso deve fare la vittima, sennò non è contento... Impara a fare l'uomo come qualcun altro e poi potrai parlare...».