Elena Morali, Marco Ferri e il mistero del bacio: serata romantica in coppia a Milano

MILANO – Trasembra che alla fine il famoso bacio ci sia stato. L’ex pupa infatti ha lasciato il comico Scintilla, con cui era fidanzata da tempo, e sembrava proprio che responsabile dell’addio fosse appunto dell'ex naufrago.A confessare le tenerezze la stessa morali a “Spy”, che ha sperato fino alla fine a una confessione di Ferri: “e invece ha tentennato. Marco mi ha baciata a stampo ma secondo me è un bacio di amicizia! È stato molto piacevole. Ma mi ha messo in confusione. Tra noi c’è una bella amicizia e non vorrei rovinarla”.Bacio o no i due sono stati sorpresi da “Nuovo” durante una serata a Milano e sembra che nella coppia ci sia molta confidenza.