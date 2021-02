Elena Morali e Luigi Favoloso, tradimento social? Lui si infuria: «Nascondi telecamere e pubblichi video prima di chiedere una spiegazione»

Elena Morali e Luigi Favoloso, un presunto tradimento svelato sul social. Elena Morali, grazie a una telecamere piazzata casualmente in casa, ha scoperto il fidanzato Luigi Favoloso con un’altra ragazza, pubblicato il video incriminato e commentato l’accaduto su Instagram. Luigi Favoloso ha allora risposto sempre via social: “Nascondi telecamere e pubblichi video prima di chiedere una spiegazione”.

ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO, TRADIMENTO SOCIAL?

Elena Morali ha scoperto il presunto tradimento del fidanzato Luigi Favoloso, come spiegato su Instagram in una stories, mentre cercava fra le registrazioni delle telecamere di casa il momento in cui Luca Tassinari (ex protagonista di “Bulli e Pupe”) cantava durante la sua festa di compleanno. Riguardando le registrazioni Elena Morali ha scovato invece il suo fidanzato Luigi Favoloso in casa con una ragazza, ha postato il video sul social per poi scrivere: “Scusate ragazzi ma stasera non riesco a fare più storie, sono rimasta scioccata dal video che ho appena postato. Sono andata indietro al giorno del mio compleanno con le registrazioni della mia telecamera di casa per trovare un video del mio amico Tassinari che cantava a squarciagola e ho trovato questa scena per me terrificante, il mio fidanzato che entra in casa con una bionda che di certo non sono io. Sono scioccata e senza parole. Ho solo voglia di piangere e mandare a fancul* il mondo intero”. Elena ha poi continuato con un altro post: “Amici, amici… poi ti inculan* la bicicletta”.

LUIGI FAVOLOSO, LA RISPOSTA A ELENA MORALI

Veloce la risposta di Luigi Favoloso a Elena Morali, sempre via social: “Voi continuate pure ad insultare e schierarvi così come avete fatto altre volte dalla parte del carnefice scambiandolo per vittima. La ragazza che entra con me in casa è una cara amica di Elena ed entra con me in casa il giorno del suo compleanno, mi ha chiesto di non nominarla perchè è famosa e non vuole essere coinvolta in gossip vari”.

Il suo non è assolutamente un tradimento: “Era in casa per cose che non c’entrano con sesso e tradimenti vari. Piuttosto chiedetevi come possa una donna che per un anno si professa innamorata: nascondere una telecamera in casa per spiarmi, pubblicare un video sui social ambiguo senza prima chiedere a me una spiegazione”

