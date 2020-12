Elena Morali derubata, furto in centro a Roma: «Mi hanno portato via tutto, sono a pezzi...»

Elena Morali ha subito un furto nel centro di Roma. Dopo aver lavorato e prima di riprendere il volo per tornare a casa, Elena Morali ha deciso di fermarsi per fare shopping e al ritorno dalle spese si è accorta dell'operato dei ladri sulla auto.

Elena Morali ha raccontato l’accaduto nelle stories di Instagram: “Vetro rotto – ha scritto sul social - Nessuno si è accorto di nulla (certo come no) in pieno centro con volanti che passano continuamente. Mi hanno rubato tutto! Compreso lo zaino con dentro delle chiavi ed il passaporto. Ovviamente non posso più prendere il volo, dovrò cambiare serratura, e mi hanno derubato per un valore di non so nemmeno quanto”.

Naturalmente Elena si sente a pezzi: “Mi sento così a pezzi, dovrebbe essere un periodo bello, sotto Natale, gioioso… avevo appena lavorato, stavo tornando dai miei amori.. e invece (…) Gli auguro di vendersi tutte le sue cose e spendere i soldi in medicine!”

