Elena D'Amario e Michele Morrone più che Amici, cena romantica e baci nella Capitale

Una serata romantiche per. I due erano già stati sorpresi insieme qualche tempo fa, ed ora sono stati paparazzati durante un’uscita nella notte romana, con scambio di romantici baci per le vie della città.Elena, che per qualche tempo era accreditata come fidanzata di Stefano De Martino nel post Belen, si reca in un ristorante giapponese assieme a Michele. Finite la cena e usciti dal locale i due si scambiano un bacio appassionato sotto i flash dei paparazzi di “Novella2000”.Elena è ufficialmente single, mentre Morrone si è appena separato dalla moglie, la stilista Rouba Saadeh, con cui ha avuto due figli.