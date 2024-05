Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, amore al capolinea: tutti gli indizi sulla rottura

di Dajana Mrruku

«La nostra barca non naviga, vola», scriveva Elena D'Amario lo scorso agosto, quando lei e il suo fidanzato Massimiliano Caiazzo hanno ufficializzato la loro storia d'amore su Instagram. Purtroppo però, un anno dopo, quella barca che volava, sembra essere naufragata e i due si sarebbero lasciati già da qualche tempo. Gli indizi su un'imminente rottura c'erano, bisognava solo saperli cogliere perché Elena e Massimiliano sono sempre stati molto discreti sulla loro vita privata, mostrando pochissimo del loro amore.

Gli indizi sulla rottura

Uno dei primi inidizi sulla presunta rottura tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario arriva proprio dai social: i due non hanno più interazioni tra loro, ma continuano a seguirsi perché probabilmente potrebbero essersi lasciati in buoni termini, mantenendo l'amicizia.

Poi il viaggio da sola. Elena D'Amario è partita da sola subito dopo la finale di Amici, vinta da Sarah Toscano, per una meritata vacanza in Messico insieme agli altri ballerini professionisti del talent show. Di Massimiliano Caiazzo nessuna traccia, neanche qui. Che i due si siano lasciati definitvamente? O si tratta solo di una crisi passeggera? Per adesso, Deianira Marzano ha riportato alcune testimonianze di utenti che conefrmerebbero la rottura, ma per adesso ancora nulla di ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 13:10

