Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, amore incondizionato: «Non riusciamo più a staccarci l'uno dall'altra»

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e da quel momento in poi non si sono più lasciati. I due sono felici e stanno facendo tutte le cose che si erano promessi di vivere insieme quando erano all'interno del reality: vedere film, fare aperitivi e colazioni insieme oppure lavare la macchina. Edoardo ha parlato della sua storia d'amore con Micol durante un confronto con i fan su Twitter.

Le dichiarazioni di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è felice con Micol Incorvaia e, infatti, su Twitter ha detto: «Mi piace tanto avere Micol in casa, tutte le cose che sognavo le sto facendo, anche le cose più stupide come lavare la macchina insieme, vedersi i film sul divano, fare aperitivi insieme. Stiamo facendo molte cose io e lei, è difficile dopo tutti questi mesi avere un distacco, è diventata una dipendenza. Abbiamo voglia entrambi».

Poi, l'ex gieffino ha continuato dicendo: «In casa quando mi veniva l'ansia dovevo immaginare cose belle: le cose belle che immaginavo erano momenti con Micol fuori il reality. Si stanno realizzando, lei va d'accordo con i miei amici perché sono simili a me. Se a me piace una ragazza, piace anche a loro. La mentalità è simile. A me basta una connessione, un 65 pollici e Micol, e posso vivere la mia vita sereno senza tossicità».

L'incontro con la famiglia di Micol

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno trascorso le vacanze di Pasqua insieme alle famiglie e quindi il fratello di Guendalina ha conosciuto la famiglia Incorvaia: «Paolo è una persona squisita, con Clizia sono meravigliosi. Lui è gentile, simpatico, è una bella persona, Clizia uguale. Totò (il padre di Micol, ndr) mi vuole bene, alla festa mi abbracciava, ci siamo fatti gli auguri a Pasqua, non vedo l'ora di vederli. Micol viene da una famiglia composta da bravissime persone. La mamma di Micol vince su tutti, è un tornado. Fa ridere, è simpaticissima».

