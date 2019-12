Edelfa Chiara Masciotta, l'ex Miss Italia e la foto con le cicatrici: ecco cosa le è successo

Cristina Guidetti, la ex modella sfigurata sarà risarcita

Giovedì 12 Dicembre 2019, 23:26

Vi ricordate questa ragazza? Si chiamae qualche anno fa era la più bella d’Italia, precisamente nel 2005, quando vinse il titolo di. Quattordici anni dopo, è ancora bellissima, ma nel suo ultimo post di Instagram ha mostrato alcune cicatrici sul volto piuttosto evidenti: cosa le è successo?Il mistero è presto svelato: Edelfa è statalo scorso 19 novembre a, nel torinese, dove è stata investita da un’auto. Nell’incidente ha riportato una frattura al naso: nulla di grave fortunatamente, dato che un piccolo intervento al setto nasale ha rimesso tutto in ordine.A Repubblica, la giovane ha detto che il suo naso «era messo davvero male», ma con qualche settimana di pazienza tornerà come nuova. E in tanti tra i suoi fan le mandano affetto: decine di commenti sotto il suo post sono di utenti che le augurano buona guarigione e le dedicano parole al miele.