L'ex lady Dzemaili sui calciatori: "Più sono ricchi più tradiscono"

Quella legata a Blerim Dzemaili e la sua ormai ex compagna Erjona Sulejmani è una telenovela che non vuole saperne di fermarsi. Dopo le liti delle scorse settimane, con l'ex calciatore che aveva fatto sapere della fine del loro rapporto e della impossibilità di lei di continuare ad usare il suo cognome, tramite il suo avvocato, nelle ultime ore è stata proprio Erjona a tornare alla ribalta con parole che hanno fatto il giro dell'Italia calcistica e non solo.«Più gli uomini sono ricchi, più tradiscono. Viviamo in una società in cui ci sono soldi ed anche belle ragazze che si gettano ai piedi dei calciatori, ed è difficile per molti di loro resistere», ha dichiarato l'ex lady Dzemaili, protagonista del programma Le Capitane.«Ci sono giocatori seri che tengono alla famiglia, ma ho conosciuto anche giocatori per i quali la famiglia è un optional. La colpa è anche di donne che a volte si fidanzano con dei calciatori semplicemente per avere notorietà. Molti vivono anche a Milano, che ormai è diventata la città delle escort» ha concluso Erjona.