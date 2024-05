Drusilla Gucci vede per la prima volta Francesco Chiofalo dopo l'operazione: «Sei un'altra persona»

di Cristina Siciliano

Francesco Chiofalo si è sottoposto alla cheratopigmentazione, cioè l'intervento chirurgico per cambiare colore degli occhi: da color nocciola ad azzurro. Drusilla Gucci, la sua fidanzata, si è detta pubblicamente in disaccordo con la scelta di Francesco, tant'è che lui stesso ha ribadito che «il supporto morale di Drusilla in questa situazione è pari a quello di un hater». L'intervento a cui si è sottoposto l'ex volto di Temptation Island è stato motivo di discussione ma nonostante questo, Drusilla ha confermato che i nuovi occhi azzurri stanno bene a Francesco.

Francesco Chiofalo dopo l'operazione agli occhi replica a Drusilla Gucci: «Il suo supporto è pari a quello di un hater»

Cosa è successo

Drusilla su Instagram ha ribadito più volte il suo dissenso, dissociandosi dalla scelta di Francesco di voler cambiare il colore dei suoi occhi. «Ha preferito tingersi gli occhi che pensare al nostro rapporto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA