Donatella Versace mostra il suo armadio su Instagram e i followers impazziscono

Scarpe, vestiti, borse, occhiali,è un vero e proprio paradiso terrestre per gli amanti dellae la leader del brand, che ha appena venduto il marchio a Michael Kors per due miliardi di dollari, ha voluto mostrarlo a tutti i suoi seguaci diI fan sono impazziti, molti hanno commentato dicendo che più che un armadio sembra un vero e proprio negozio viste le dimensioni. Non solo vestiti, ma accessori di ogni genere: borse, bracciali, occhiali e soprattutto molte scarpe. Chi lo avrebbe detto Donatella Versace ha anche delle sneakers ma come specifica lei stessa nel video: «Le adoro, ma non indosso mai scarpe basse». Parte del suo armadio è condiviso con quello della sua cagnolina, ebbene sì anche lei ha cappotti e accessori pronti per ogni evenienza.Donatella non è la prima star ad aver mostrato il suo armadio, qualche tempo fa lo ha fatto anche Chiara Ferragni e con lei anche Paris Hilton. Insomma un vero paradiso della moda, ma come ogni donna che si rispetti la Versace confessa: «Ogni volta però non ho mai nulla da mettere».