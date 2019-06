Pride, Donatella Versace ambasciatrice per il movimento Stonewall: «​Sono onorata»

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stata nominata nuova ambasciatrice di, organizzazione benefica che promuove l'uguaglianza tra le personein tutto il mondo.La stilista ha annunciato entusiasta la notizia suinsieme a una sua fotografia con la bandierae una maglietta con il logo Versace su un arcobaleno scintillante. «Sono davvero onorata di diventare una Stonewall Ambassador e così eccitata di venire a New York per ile festeggiare lo», ha scritto la Versace nel post.Quest'anno sarà il 50esimo anniversario dalle rivolte di Stonewall, ovvero l'incidente che nel 1969 ha visto membri della comunità LGBT combattere contro le molestie della polizia a Greenwich Village, New York.La Versace ha annunciato che lancerà una collezione diin edizione limitata, il cui ricavato sarà destinato proprio a supportare