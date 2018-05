Trump junior, nuovo amore per il figlio del tycoon: frequenta una conduttrice tv

Il figlio di Donald Trump ha un nuovo amore: Donald Trump jr, secondo il New York Post, starebbe frequentando Kimberly Guilfoyle, conduttrice televisiva di Fox News, nota come strenua sostenitrice di Trump.



Trump jr., che sta divorziando dalla moglie Vanessa, si è presentato sabato sera con la nuova fiamma ad un party in onore del nuovo ambasciatore americano in Germania, Richard Grenell, scrive il giornale. Sposati per 12 anni, Donald Jr.e Vanessa hanno avuto cinque figli. La Guilfoyle è stata per quattro anni moglie dell'ex sindaco di San Francisco e attuale vice governatore della California, Gavin Newsom.



Dopo il divorzio nel 2004 si è trasferita a New York per cominciare una carriera nella Tv. L'anno scorso è stata legata sentimentalmente con Anthony Scaramucci, che è stato brevemente direttore delle comunicazioni della Casa Bianca. Si era parlato anche di un possibile ruolo della Guilfoyle come addetto stampa della Casa Bianca, ma il suo contratto con la Fox non lo ha reso possibile.

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:29