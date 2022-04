Donald Trump contro Meghan Markle: «La Regina dovrebbe togliere tutti i titoli. Con Harry non durerà»

Donald Trump commenta le questioni reali e chiede che la regina Elisabetta tolga i titoli a Meghan Markle e al nipote Harry. Secondo quanto riporta Standard.co.Uk, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Piers Morgan Uncensored di Talk TV che nei panni della sovrana del Regno Unito avrebbe privato la coppia dei duchi di Sussex di tutti i titoli.

Leggi anche > Usa: «Vogliamo vedere una Russia indebolita». Kiev: russi pronti ad avanzare verso Zaporizhzhia

Alla domanda dell'ex conduttore di Good Morning Britain se avrebbe privato la coppia reale dei loro titoli, Trump ha detto: «Lo farei. L'unica cosa su cui non sono d'accordo con la regina, probabilmente una delle uniche cose in assoluto, è che penso che avrebbe dovuto farlo. L'ha detto molte volte: la sua lealtà è al Paese e penso che sia stato irrispettoso nei confronti della nazione».

Trump ha ulteriormente criticato la coppia, che si è ritirata dai doveri di reali senior nel gennaio 2020 e ora vive con i loro due figli, Archie e Lilibet, negli Stati Uniti. Proprio Meghan si era spesa contro di lui in campagna elettorale. «Non sono un fan di Meghan, e non lo ero dall'inizio. Il povero Harry viene portato in giro per il naso. E penso che sia imbarazzante»

Trump ha anche accennato al fatto che non pensava che la loro relazione sarebbe durata, aggiungendo che Harry si sarebbe annoiato di essere "dominato" o che Meghan avrebbe iniziato a desiderare un altro uomo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA