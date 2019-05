Domenica Live, la “macchina della verità” per Rosi Zamboni: «Tu e Giorgio vi siete baciati?». Questa è la risposta...

Nello studio di Domenica Live Rosi Zamboni, la bionda accusata di aver avuto una liason con Giorgio Tambellini al momento ancora fidanzato di Francesca De Andrè, si sottopone alla macchina della verità.

Ecco le domande e le risposte.

1. il tuo nome è Rosa Debora zamboni? La risposta è sì. La macchina conferma.

2. Hai un figlio? La risposta è sì. La macchina conferma.

3. Oltre a fare l'influencer lavori in un'azienda ? La risposta è sì. La macchina conferma.

4. Quando hai conosciuto Giorgio Tambellini erano presenti altre persone ? La risposta è: "assolutamente sì". Ma la macchina dice che la risposta è falsa

5. Sei salita in casa di Francesca de Andrè? La risposta è "No". La macchina conferma

6. Tu e Giorgio vi siete baciati? La risposta è "no". Ma per la macchina Rosi ha dichiarato il falso.

7. Hai il numero di telefono di Giorgio Tambellini? . La risposta è "no". Ma per la macchina Rosi ha dichiarato il falso. 8. Vi siete visti prima della puntata del Grande Fratello? gf? La risposta è sì. La macchina conferma.

9. Vi siete visti dopo la puntata del Grande Fratello?. La risposta è "no", la macchina conferma.



Dopo la sequenza di domande Barbara D'Urso torna a fare le domande su cui c'è discordanza.

Tu e Giorgio vi siete baciati ? - chiede la D'Urso. Rosi risponde: "No". Ma per la macchina sta dicendo il falso. Spiega l'esperto:

a sudorazione è elevata, il grafico ampio. Per me la risposta è falsa". Per la terza volta Barbara D'Urso chiede: "Tu e giorgio non vi siete mai baciati ?". "Assolutamente no"- ribadisce Rosi. Per la terza volta la macchina rivela che è falso. L'esperto parla di "stress anche psicologico" ma è certa l'attendibilità assoluta della macchina della verità. A prova di ciò Barbarella chiede infine a Rosi: "Tu e giorgio vi siete mai baciati sulla guancia ?". Rosi risponde: "sì". Per la Macchina ha detto la verità.

Domenica 19 Maggio 2019, 20:21

