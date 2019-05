Domenica Live, resa dei conti al GF tra Mila Suarez e Alex Belli. Lei: «Non voglio più ascoltarti, vai dalla tua fidanzata»

Puntata finale di Domenica Live di Barbara D'Urso. Consueto parterre di opinionisti. Tutti contro Mila Suarez accusata di fare la vittima e di non essere in grado di difendersi. Prima del confronto con l'ex Alex Belli, la Suarez annuncia di voler querelare Francesca De Andrè:

Contro di me parole razziste. Mi chiamava 'scimmietta', mi ha bullizzata

.

Contro la Suarez tutti gli opinionisti. Da Daniele Interrante:

Solo tu hai visto il razzismo nelle parole di Francesca

. Vladimir Luxuria rincara la dose:

Tutti proveniamo dalle scimmie. Me ne accorgo anche io quando noto la ricrescita

. Vengono mostrate le immagini tratte dalla casa del confronto tra Suarez e la De Andrè.



Francesca che accusa Mila di fossilizzarsi sull'ex:

Ma fatti una vita

. Mila che si sente sempre attaccata. Dopo il filmato comincia il dibattito. Karina Cascella:

Parli in continuazione e te la prendi troppo. Anche sulla querela sei esagerata. E basta anche a dire che sei vittima di bullismo. Hai trent'anni e sei in grado di difendersi. Se Francesca dice che hai la cellulite rispondile a tono

.



La Suarez replica che sta vagliando tuttinindilmato del Gf con i suoi avvocati. Chiude Christian Imparato:

ai fatto una figura del kaiser

. Mila replica:

nche tu mi hai parlato dietro. Vergognati

.



Entra finalmente Alex Belli che ha da dire qualcosa alla sua ex. Barbara D'Urso:

Mila so che non sapevi che Alex sarebbe venuto in studio ma ci tiene a parlarti

. Ma la Suarez non vuole: "Hai già chiarito la tua posizione. Che bisogno c'era di un altro confronto". Belli le dice:

Sono venuto qui per dirti che io non ce l'ho con te. Però ti dico che devo riflettere di più. Se tutti sono contro di te ci sarà un motivo. Fatti un esame di coscienza

. La Suarez non ci sta: "Quello che dovevi dirmi me lo hai detto. Adesso torna dalla tua fidanzata

. Barbara D'Urso chiude la parentesi chiedendo a Mila:

ai da dire qualcosa a Francesca de Andrè?

. Interviene ironica Cascella:

Sì che la querela perché ha detto che ha la cellulite

.

Domenica 19 Maggio 2019, 18:19

