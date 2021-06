Domenica In, entra in studio la "sorella segreta" di Mara Venier. Malgioglio: «L'ho fatta venire per te...»

di Emiliana Costa

Domenica In, la "sorella segreta" di Mara Venier . Malgioglio: «L'ho fatta venire per te...». Oggi, nell'ultima puntata della stagione, Mara Venier ha incontrato Cristiano Malgioglio, che ha presentato il suo brano estivo "Tutti me miran".

Dopo l'esibizione, il paroliere ed ex gieffino ha commentato così: «In questa canzone, c'è tutta la mia vita, quando da ragazzo mi vestivo da donna. Però i miei genitori mi hanno lasciato sempre fare. Com'è nata Ancora? Era finita la mia storia d'amore. Dovevo scrivere una canzone per Mina, non sapevo cosa scrivere. Squilla il telefono e sento la voce del mio che mi chiede 'Mi ami ancora? Ma ancora, ancora...'. Non lo sentivo da sei mesi, ho buttato giù il telefono e ho scritto Ancora».

Poi la "sorpresa". Malgioglio l'annuncia così: «Ho fatto venire 'Maretta'...». E in studio entra la "sorellina" di Mara Venier ovvero l'imitatore Vincenzo De Lucia nei panni della conduttrice. Il comico canta "Dolce mara" sulla falsariga del brano di Barbara D'Urso "Dolce amaro". Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 20:26

