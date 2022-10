Diletta Leotta, il nuovo flirt è clamoroso: «Sta con Karius, l'ex portiere "paperone" del Liverpool»

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non stanno più insieme. La relazione tra la giornalista e il modello è durata lo spazio di un'estate. Diletta sembrava intenzionata a fare sul serio, dopo averlo portato come accompagnatore al matrimonio di suo fratello. Ma nelle scorse settimane ci sarebbe stata la clamorosa rottura. Tanto che lei avrebbe già voltato pagina. «Nuovo flirt con Loris Karius», scrive il settimanale "Gente".

Diletta Leotta e Loris Karius

Dal moro, al biondo. Diletta Leotta e Loris Karius si seguono su Instagram e, al di là di qualche "like" sporadico, stanno cercando di non dare nell'occhio. Per il momento tra i due ci sarebbe solo un flirt, ma lei sta prendendo lezioni d'inglese e non solo per lavoro. Ma anche per implementare il rapporto con il portiere tedesco del Newcastle. Tra i due ci sarebbe «una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore», si legge.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 16:20

