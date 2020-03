Diletta Leotta e la quarantena "speciale" da coronavirus: ecco chi c’è a casa con lei

Da quando sono iniziate le restrizioni per affrontare e sconfiggere il coronavirus, Diletta Leotta ha aderito alla campagna #iorestoacasa e dal suo account instagram ha intrattenuto i suoi follower con apprezzatissime foto e consigli per trascorre il tempo.

Svaghi a parte, la giornalista e conduttrice Dazn ha spiegato che ha risolto i problemi di lavoro grazie allo smart working, operando appunto dalla sua scrivania con telefono e pc di fronte. L’solamente però ha portato molti follower a chiedersi chi fosse l’autore degli scatti pubblicati periodicamente dalla bella Diletta sembra che l’attento fotografo non sia altri che il fidanzato, il boxer Daniele Scardina.



I due infatti, come fanno sapere le “Chicche di gossip" di “Chi” starebbero trascorrendo una romantica quarantena insieme: “La quarantena di Diletta Leotta – fa sapere la rivista – prosegue fra scatti sexy e altri mentre studia. Ma chi è il fotografo? In teoria la conduttrice vivrebbe da sola, in realtà le foto sono opera di una mano piena d’amore, quella di Daniele “King” Toretto, suo compagno e, in questo momento difficile, anche convivente”.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA