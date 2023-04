Diletta Leotta, allenamento con pancino in vista: «Crescere insieme». Ma i commenti alla tenera foto sono disgustosi

di Redazione Web

Diletta Leotta posta una foto del suo pancino che cresce ma viene travolta da commenti disgustosi. Il volto di Dazn ha condiviso un tenero scatto mentre mostra la pancina che cresce mentre continua ad allenarsi in palestra. Le dolci forme stanno diventando sempre più evidenti e la Leotta sembra felice e radiosa in questa nuova veste.

Il tenero post

La compagna di Loris Karius, con un completino ginnico composto da crop top e shorts neri, scrive: «Crescere insieme». Si tratta uno dei pochissimi scatti che concede ai suoi follower sul suo pancino, visto che da quando ha annunciato la gravidanza della sua bambina è sempre stata molto discreta su questo tipo di contenuti. Un gesto che molti fan hanno apprezzato, facendole i complimenti e gli auguri per la piccola in arrivo, ma tra tanti messaggi positivi ce ne sono altri di dubbio gusto.

Gli haters

«Ma sta nascendo da dietro , vedo…», ma anche «Non ho capito se la pancia è quella sopra o quella sotto?», e ancora: «Perché sta crescendo dietro? “Houston, abbiamo un problema!”». Diversi sono i commenti su un lato del suo corpo molto apprezzato ma in questo caso anche molto criticato. Nonostante la gravidanza la Leotta ha un fisico statuario e il riferimento dei followers, principalmente di sesso maschile, è proprio al "lato B" pronunciato di Diletta. Commenti a cui la Leotta non ha risposto, ma per lei lo hanno fatto altri fan: «Che (uomini) vomitevoli che ci sono al mondo, riescono a rovinare anche uno dei momenti più belli e pieni di emozioni di un essere umano...siete come delle bestie pensate con altro mai con il cervello».

