Diletta Leotta, Natale in piscina: e posta una storia in costume da bagno

Quando si pensa al Natale, ci si immagina la neve, il freddo, il caminetto. Non è così però, per Diletta Leotta che oggi, 25 dicembre, sta trascorrendo la festività in costume da bagno a bordo piscina.

La storia Instagram

La conduttrice di Dazn ha postato una storia Instagram in cui si riprende mentre a bordo piscina prende il sole. Nulla di strano, se non fosse che oggi è il 25 dicembre.

La conduttrice sta trascorrendo le vacanze natalizie a Palermo dove ha raggiunto la sua famiglia.

L'amore con Karius

Diletta Leotta sta vivendo un periodo molto felice della sua vita: la conduttrice infatti, ha trovato l'amore accanto al portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius.

