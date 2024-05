Diletta Leotta si prepara al matrimonio con Loris Karius: «Meno un mese, non vedo l'ora». Tutti i dettagli dell'evento

di Redazione web

Diletta Leotta non vede proprio l'ora di sposare il suo Loris Karius che è anche il papà della sua bambina Aria, nata lo scorso anno proprio il giorno del compleanno della mamma, il 16 agosto. La conduttrice sportiva di Dazn ha pubblicato delle nuove foto sul proprio profilo Instagram per celebrare una specie di conto alla rovescia: manca un mese alle nozze che veranno celebrate il prossimo 22 giugno. E cresce la curiosità: come sarà il matrimonio, il vestito della sposa, gli invitati e la location?

Il matrimonio di Diletta Leotta

Il 7 maggio scorso, il Corriere dello Sport ha fatto sapere che sul sito del Comune di Milano sono comparse le pubblicazioni di matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius che si sposeranno il prossimo 22 giugno a Lipari.

Il quotidiano sportivo fa sapere che alle nozze saranno presenti 160 invitati e che la cantante Elodie e Barbara Berlusconi dovrebbero essere le testimoni della sposa. Nella sua intervista a Domenica In, Diletta Leotta aveva rivelato a Mara Venier: «Abbiamo scelto Vulcano perché è sempre stato il mio sogno. Quando avevo 11 anni dicevo ai miei genitori: "Un giorno mi sposerò qui". E così è stato. Adesso sono nella fase dell'organizzazione del matrimonio. Ci sposeremo a fine giugno. Ci saranno 160 persone ma io già sto impazzendo perché non so come farò a gestirle. Io vorrei chiudere gli occhi ed essere già lì. Sono già molto emozionata».

Il post Instagram di Diletta

Diletta Leotta e Loris Karius, quindi, hanno iniziato il loro romantico conto alla rovescia e la conduttrice ha pubblicato su Instagram alcune foto al Lago di Como insieme al futuro marito e alla loro bambina Aria.

