Diletta Leotta, Mariano Di Vaio: «Sono finito su tutti i giornali con Jennifer Lopez. Dopo che mi hanno accoltellato ho un po' paura di viaggiare»

Mariano Di Vaio, imprenditore, 35 anni, marito e papà di quattro bambini, Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016), Leonardo Liam (18 giugno 2018), Filiberto Noah (22 settembre 2019) e Mia Annabelle (25 gennaio 2022), si è raccontato nel salotto di Diletta Leotta con un'intervista al podcast Mamma Dilettante. Ospite insieme a sua moglie Eleonora Brunacci, l'imprenditore, ha parlato del suo primo incontro con Jennifer Lopez che l'ha fatto «finire su tutti i giornali», ma anche sulle sue paure ora che è genitore.

Cosa è successo

«Eravamo in viaggio di nozze, mi scrive Olivier Rousteing, che è il designer di Balmain, che era un mio amico, e mi fa “Mariano faccio la festa dei 30 anni, dopo domani a Los Angeles" - ha raccontato Mariano Di Vaio a Mamma Dilettante -. Quindi, finito il viaggio di nozze, io andai mentre mia moglie tornò in Italia. Andai a questa festa a Los Angeles eravamo a casa di Dr. Dre sulla collina di Los Angeles. Eravamo Jennifer Lopez, Justin Timberlake, io, eravamo veramente trenta persone. Quaranta al massimo. Lì conosco Jennifer Lopez e dico ad Olivier che volevo chiederle una foto. Non per fare il fan ma io sono di Perugia e a Jennifer Lopez dovevo chiedere una foto. Quindi vado e lei mi fa “Oh! But you are Mario”, io illo tempore avevo 1milione di follower, ai tempi lei aveva meno follower di me su Instagram.

Mariano Di Vaio ha rivelato che il coreografo di JLo gli chiese anche di fare un video con lei. «Il suo coreografo, che mi seguiva su Instagram, mi propose di fare un video con lei che ai tempi era nell’agenzia in cui stavo - ha aggiunto -. Al video dissi di no perché era un po’ osé. Quindi lei mi conosceva perché voleva che io facessi questo video con lei ed è nata questa chiacchierata, lei carinissima. Le chiedo di fare la foto, la facciamo e va su tutti i giornali. Lei era seduta vicino a me, con la mano sul petto o sulla gamba e quindi dopo una settimana ero tornato dal viaggio di nozze da solo, era uscita questa foto con Jennifer Lopez e ne sono uscite di tutti i colori, però lei non mi ha detto niente. Zero».

Una vita in viaggio

Mariano Di Vaio a soli 18 anni è scappato da Perugia, la sua città d'origine, per scoprire il mondo. E il mondo è poi riuscito a scoprire lui per la sua bellezza ma anche per la sua professionalità. «Se i miei figli decidessero di seguire il mio stesso percorso e andare a New York? Glielo lascerei fare al 100%. Però adesso capisco il punto di vista dei miei, sono io dall’altro lato.

Chiaramente hai delle paure, perché se fosse solo per l’esperienza, quelle le fai, io porto cicatrici dietro, mi hanno accoltellato, me ne sono successe di tutti i colori. Ho 17 punti sul collo e sulla testa, sono finito all’ospedale. Risse, accoltellamenti». «Ma dove? Quando?», ha chiesto Diletta Leotta sbalordita. E lui: «In tempi passati, quando giravo - ha spiegato -. Succede, fa parte del fatto di andare in giro da solo. [...] Succede se giri il mondo e vai un po’ all’avventura, io ero uno che andava molto in esplorazione. Direi di sì, però hai paura chiaramente. Me ne sono reso conto guardando i miei, quando sono tornato a casa e stavo male, si sono presi degli infarti. Però glielo devi far fare».

