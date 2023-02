Diletta Leotta, foto sexy da Sanremo con Marco Mengoni. I fan: «Lui ha fatto "coming in"»

di Redazione web

Diletta Leotta pochi minuti fa ha postato sul proprio profilo Instagram una foto con una mise sexy in compagnia del cantante Marco Mengoni. La conduttrice e speaker di Radio 105 si trova a Sanremo per intervistare, insieme al collega Daniele Battaglia, tutti gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston. Gli scatti hanno scatenato i follower di Diletta.

I commenti sotto il post di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato tre foto che la ritraggono con un top succinto rosa, in tinta con i pantaloni sempre sulla tonalità del rosa. I follower hanno commentato scrivendo: «Ma quanti gradi ci sono a Sanremo?» oppure «Se andassi in giro vestita così, sarei già a letto con l'influenza e il raffreddore». La foto che però, ha scatenato i fan della conduttrice, è stata quella con Marco Mengoni: i due in posa si abbracciano. I follower di Diletta hanno scritto: «Vai Marco sei tutti noi» oppure «Mengoni deve avere fatto "coming in"».

La settimana di Sanremo sarà molto impegnativa per Diletta Leotta che avrà il compito di intervistare i cantanti in gara al Festival. La conduttrice è però, abituata a tutto questo visto che ogni anno in questo periodo, si trasferisce nella "città dei fiori".

