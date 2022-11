Diletta Leotta e Loris Karius, vacanze a Miami: la conduttrice e il portiere insieme in bicicletta

di Redazione web

Diletta Leotta e Loris Karius fanno ormai coppia fissa. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle non si nascondono più nemmeno sui social: lei ha postato una storia su Instagram in cui si vede anche il calciatore.

La love story

Negli ultimi tempi non si è fatto altro che parlare della presunta love story tra la conduttrice sportiva, Diletta Leotta, e il portiere tedesco, Loris Karius. Le voci, che davano per certa la relazione, sono state confermate con gli scatti che ritraggono Diletta e Loris insieme mano nella mano per le vie di Milano.

La vacanza a Miami e la storia Instagram

In una recente intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", Diletta Leotta aveva raccontato di avere in programma una vacanza ma non aveva svelato nè la destinazione nè con chi l'avrebbe trascorsa.

Svelato l'arcano. La conduttrice è Miami con Karius e lo conferma lei stessa con una storia Instagram in cui, durante un'uscita in bicicletta, Diletta si inquadra e alle sue spalle compare anche il portiere.

