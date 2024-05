Diletta Lotta, Lautaro Martinez: «Mia moglie mi ha acambiato in meglio. Per i miei figli ho rinunciato al riposino»

di Dajana Mrruku

Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo sono stati ospiti nella nuova puntata di Mamma Dilettante, dove Diletta Leotta li ha accolti tra domande e chiacchiere sulla maternità e il cambiamento della vita quotidiana da quando i due sono diventati genitori, prima con Nina nel 2021 e poi con Theo nel 2023. Il campione dell'Inter ha raccontato come è maturato negli ultimi anni, soprattutto con l'arrivo dei figli e di come la moglie Augustina lo abbia sempre supportato e gli sia rimasta accanto anche nei momenti più difficili.

Il racconto di Lautaro

Lautaro Martinez ha aperto il suo cuore a Mamma Dilettante, rivelando che dal 2018, lui è cresciuto tantissimo, sua come giocatore che come persona. Il suo grazie maggiore va alla moglie Agustina, ma anche ai suoi figli, Nina e Theo: «Ho avuto la fortuna di trovare Agustina che mi ha tranquillizzato tanto in tanti aspetti.

Non solo cambiamenti, ma anche sacrifici. Il calciatore, infatti, ha confessato che per amore dei suoi figli ha smesso di fare la "siesta", il riposino pomeridiano che di solito poteva durare anche oltre le tre ore. Oggi, con tutti gli impegni dei bambini, risulta impossibile, anche se il dispiacere dura poco perché il tempo passato con i figli è di gran lunga migliore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA