Diletta Leotta e Karius, le prime foto insieme: beccata da Chi con l'ex portiere 'paperone' del Liverpool

Un nuovo amore per Diletta Leotta. Scoop clamoroso di Chi per la conduttrice di DAZN che è stata paparazzata in compagnia di un Loris Karius, il portiere del Newcastle, considerato uno dei calciatori più sexy del mondo. Il numero esclusivo di Chi, in edicola da mercoledì 26 ottobre, mostra l'arrivo in Italia del portiere tedesco con un volo privato (il pomeriggio era impegnato nella sfida contro il Tottenham di Antonio Conte) e l'ingresso nel palazzo di Diletta Leotta, a Milano.

Leggi anche > Emily Ratajkowski in Italia, la foto davanti a un Autogrill. E i commenti sono fantastici: «Ti offro un Camogli»

Secondo quanto riporta la rivista di Alfonso Signorini, la conduttrice di Dazn e Karius si sono conosciuti pochi giorni fa a Londra.

La celebrità

Lui è celebre per gli errori commessi nella finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid a causa di un trauma cranico rimediato nei primi minuti di gioco. Inoltre, dal suo profilo Instagram da 1,8 milioni di follower si vede il suo fisico scolpito e per la lunga sequenza di fidanzate bellissime.

Diletta Leotta risultava fidanzata con un modello italiano, Giacomo Cavalli. Ma queste immagini spazzano ogni dubbio. Soltanto fino a due settimane fa,risultava fidanzata con un modello italiano, Giacomo Cavalli. Ma queste immagini spazzano ogni dubbio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA