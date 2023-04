Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebè in arrivo: «Sorprese di Pasqua»

di Redazione web

Fiocco rosa in casa Karius- Leotta. “Sorprese di Pasqua". Con questa frase Diletta Leotta ha rivelato il sesso del bebè. Ha scelto il giorno di Pasqua per dare l'annuncio ai suoi follower. A due settimane (circa) dal post in cui confermava la notizia, che già circolava da tempo in rete, della sua prima gravidanza ora decide di svelare ai fan anche il sesso del nascituro. Lo fa tramite un video Instagram: al suo fianco il fidanzato Loris Karius e le nipoti. La coppia si trova in famiglia per festeggiare la Pasqua e sono circondati di palloncini rosa e una torta con una cicogna che porta un fagottino rosa. Ebbene sì, Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una femmina.

Diletta Leotta annuncia il sesso del bebè, il video

“Sorprese di Pasqua”, ha scritto la Leotta, che dovrebbe ormai essere entrata nel quarto mese di gravidanza. Con questo post la giornalista e il compagno, il calciatore tedesco, confermano quanto anticipato alcuni giorni fa dal settimanale “Chi“, che aveva dato per prima l’esclusiva sul sesso del bebè.

Una valanga di auguri sotto al post. Da Baby K ad Alessandro Borghese tutti hanno voluto fare le congratulazioni a Diletta e Loris che sono felicimi come non mai.

