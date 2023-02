Diletta Leotta incinta? Il pancino sospetto nella foto: «Confermato, sarà presto mamma»

di Redazione web

Diletta Leotta sarebbe realmente incinta. Dopo il sospetto e i rumors scateneti sul web a seguito di un video TikTok pubblicato dalla stessa giornalista sportiva, arriva la conferma dagli "addetti ai lavori". Deianira Marzano conferma l'arrivo di un bebé per Diletta, le cui forme addolcite e più prorompenti del solito avevano destato i primi dubbi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: San Valentino insieme, ma non è come sembra. «Arrivati separati»

Fabio Colloricchio, paura per l'ex tronista: la figlia di 6 mesi ricoverata in ospedale, cosa è successo

La relazione con Karius

Diletta Leotta è legata a Loris Karius dallo scorso ottobre. Anche se la loro relazione è cominciata da poco, i due sembrano molto affiatati e a quanto pare avrebbero deciso di mettere su famiglia. Che le cose andassero molto bene si era capito già dallo scorso Natale quando lo sportivo era andato in Sicilia per festeggiare insieme ai parenti di lei. Diletta aveva anche confessato di avere una sintonia particolare con lui, anche se il loro è un amore a distanza.

La conferma

La conferma arriverebbe, dunque, dai bene informati. Scrive la Marzano: «Pare confermato dagli addetti ai lavori, Diletta prossimamente sarà mamma». Il completo color carne che le fasciava il seno strabordante e mostrava una pancia non proprio piattissima, come di solito è invece quella di Diletta, ha "tradito" la speaker. Per ora però non è arrivata ancora alcuna conferma da parte dei due, ma a onor del vero, nemmeno nessuna smentita.

Fedez-Ferragni, lui ha provato a parlarle (ma un bodyguard l'ha fermato dietro le quinte di Sanremo). Il sit-in: «Chiara perdonalo» https://t.co/fgvGi7jHSl — Leggo (@leggoit) February 15, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA