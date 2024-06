Diletta Leotta, Francesco Arca: «Quando sono via mi mancano troppo, così porto con me una borsa di ricordi»

di Dajana Mrruku

Francesco Arca è un papà modello. L'attore ha aperto il suo cuore a Diletta Leotta durante la sua ultima intervista nel podcast "Mamma Dilettante", dove ha raccontato la difficoltà di essere un papà che lavora all'estero, si sposta molto e non vede i figli per tanti mesi. Il legame tra papà e figli è spesso messo in secondo piano, rispetto a quello con la mamma, Francesco racconta quanto la mancanza possa essere difficile da affrontare.

Lui e la compagna Irene Capuano hanno due figli, Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma.

Le parole di Francesco Arca

Francesco Arca sarà ospite nella prossima puntata di Mamma Dilettante, in uscita domani 6 giugno.

«I primi 15 giorni lontano dai figli sono difficilissimi. Erano sei mesi che li vivevo giornalmente, ma poi mi arriva la chiamata, dovevo partire per lavoro in Spagna per girare una serie, il 1 gennaio parto e io mi porto dietro un po' tutto, la borsa dei ricordini. Mi porto dietro le mutande di mio figlio, canottiere di mia figlia... per sentire l'odore. Faccio fare disegni, li appendo nella camera e mi serve. È un modo per sentirli vicini, con le videochiamate è più semplice», ha raccontato Arca, aggiungendo «quando mio papà partiva non lo sentivo per mesi, era una chiamata a settimana e una lettera al mese. Era un distacco violento, mio papà faceva un lavoro pericoloso, non potevi sapere se tornava o meno».

La morte del papà

Francesco Arca a Silvia Toffanin, in una puntata di Verissimo, aveva raccontato della morte misteriosa del papà: «Mio papà andava a caccia. Un giorno però c'è stato un presunto incidente e non è più tornato. Abbiamo fatto delle indagini perché io non ho neanche le basi di legge ma umanamente dico che qualcoso è andato storto. Non hanno raccontato una versione vicino alla verità. Ci sono state troppe incongruenze che sono venute fuori nei mesi successivi e negli anni. Mia madre grazie all'appoggio dei militari è riuscita a riaprire il caso. Ma ora è stato chiuso definitivamente per omicidio colposo. Nella vita non sempre si può arrivare alla verità. Sarei pronto per accettare tutto per un pizzico di verità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA