Diletta Leotta e Can Yaman, viaggio in Turchia per le presentazioni in famiglia. La mamma dell'attore sul social: «Mio figlio e mia figlia»

Tra Diletta Leotta e Can Yaman l’amore sembra andare a gonfie vele. Diletta Leotta infatti è volata in Turchia col fidanzato, diventato famoso con la sua interpretazione in “DayDreamer - Le ali del sogno”, per conoscere la sua famiglia.

Diletta Leotta, Can Yaman e la mamma dell'attore, Guldem Yaman (Instagram)

Diletta Leotta e Can Yaman sono volati in Turchia insieme. La giornalista Dazn ha colto l’occasione per conoscere la famiglia del nuovo fidanzato, pare facendo un’ottima impressione sulla mamma dell’attore. Proprio dal suo account social infatti la signora Güldem Hanim ha condiviso diversi scatti della réunion di famiglia, tra cui uno in cui appare sorridente proprio insieme a Diletta Leotta e Can, seguita dalla didascalia: “Mio figlio e mia figlia”.

La vacanza sembra essere stata molto positiva, con la numerosa allegra compagnia che ha trascorso momenti divertenti durante un giro in barca. Il piccolo "viaggio di nozze" testimonia che la relazione fra la Leotta e Yaman, che molti continuano a credere falsa e a favore di rotocalco, procede invece senza intoppi, con tanto di benedizione materna…

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 19:50

