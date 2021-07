Diletta Leotta e Can Yaman, amore al capolinea? Vacanze separate fra yoga e incontri con i fan

Diletta Leotta e Can Yaman, vacanze separate. Dopo le voci di addio i due scelgono mete estive differenti, con Diletta Leotta si gode il sole della Sardegna, mentre il fidanzato Can Yaman si concede bagni di folla con le fan sulla costiera amalfitana.

Diletta Leotta e Can Yaman, amore al capolinea: vacanze separate

Mentre corrono le voci sulla fine della relazione fra Diletta Leotta e Can Yaman, i due scelgono il silenzio e decidono di fare vacanze separate. Diletta Leotta è in vacanza al mare in Sardegna dove delizia i suoi follower con i numerosi post social, con scatti molto apprezzati che la vedono prendere il sole in bikini, godersi una giornata in barca oppure tonificare il corpo attraverso la ferrea disciplina dello yoga.

Dall'altra parte anche Can Yaman si gode la vita e soprattutto l’affetto dei suoi fan. L’attore infatti si è immerso in un vero e proprio bagno di folla a Castellamare di Stabia, dove un nutrito gruppo di fan l’ha raggiunto e “circondato” per chiedere foto e autografi. Can ha poi condiviso il magico momento con un video dal suo account Instagram, seguito dalla didascalia «Vi voglio bene».

