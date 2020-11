Diletta Leotta e Alessandro Siani, passeggiata notturna col progetto top secret

Una coppia inedita quella formata da Diletta Leotta e Alessandro Siani. La conduttrice Dazn, e il regista e comico sono stati sopresi insieme nella Capitale.

Diletta Leotta si è di nuovo fidanzata con Daniele Scardina, dopo una breve separazione, ma non per questo rinuncia a una serata assiema ad un altro cavaliere, nello specifico Alessandro Siani, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Diva e donna”. Tra di loro però nessuna love story segreta svelata dai paparazzi ma semplicemente un incontro per futuri impegni di lavoro.

Diletta infatti vorrebbe intraprendere la strada del cinema e sfondare sul grande schermo e probabilmente sarà una delle protagoniste di una commedia che dovrebbe uscire il prossimo anno a Natale. Le precedenti esperienze di Diletta al cinema sono state nei panni di doppiatrice in “Pupazzi alla riscossa” e “7 ore per farli innamorare”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 23:05

