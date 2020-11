Tutte le donne di Maradona: la moglie Claudia, le figlie, le madri dei figli e quel flirt con Heather Parisi

Come tutte le superstar, Diego Armando Maradona era anche un latin lover. Dai numeri esagerati, se c’è qualcosa di vero nei racconti del suo autista di Napoli, che un giorno raccontò di come avesse portato nella sua villa non 10, 100 o mille ragazze, ma ben diecimila. Quando nacque Diego Armando Jr, nato dalla relazione con Cristina Sinagra, qualcuno ironizzò sul numero effettivo di figli illegittimi che Diego aveva disseminato per le strade di Napoli.

La verità la conosceva solo lui, fino a ieri pomeriggio: ma la vita di Maradona ha visto la presenza di tante donne, qualcuna più importante, qualcuna meno. La prima fu Claudia Villafane, la sua fidanzata di gioventù da cui ha avuto due figlie, Dalma e Gianina: si sposarono nel 1989, dopo dieci anni insieme e tanti tradimenti, anche e non solo nel suo periodo italiano.

Negli anni ’80 un nome su tutti: quello di Heather Parisi, all’epoca un’assoluta star della tv. Si conobbero nel 1984, quando Heather partecipava a Fantastico 5: per Diego fu un colpo di fulmine, tra paparazzate in giro a Napoli e litigi più o meno sulla bocca di tutti. Una lunga relazione che finì nel 1986, lo stesso anno di nascita di Diego Jr, avuto dalla già citata Cristina Sinagra e riconosciuto solo nel 2007. Stessa sorte di Diego Jr ha avuto Jana Maradona, nata da una relazione con Valeria Sabalain: nata nel 1995, dovette aspettare anche lei il 2007 per essere riconosciuta, e diversi anni ancora prima di incontrarlo per la prima volta.

Più recentemente, due amori contrastati: il primo con Veronica Ojeda, vent’anni meno di lui, che Maradona lasciò quando aspettava un figlio (Diego Fernando, nato nel 2013). L’ultimo con una calciatrice, Rocio Oliva, dal 2013 al 2018. Il matrimonio con Claudia era invece finito nel 2004: nella sua autobiografia, Diego ammetterà di aver amato soltanto lei.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA