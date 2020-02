Diana Del Bufalo ha un nuovo amore dopo l'addio a Paolo Ruffini: è Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi

Diana Del Bufalo ha ampiamente annunciato di avere messo fine alla relazione col collega conduttore Paolo Ruffini. Affrontare la fine della storia non è stato facile per Diana, che ora però sembra aver trovato un nuovo amore, Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi.

Leggi anche > Permette? Alberto Sordi: la trama, il cast, il trailer

La Del Bufalo recentemente, ospite di Silvia Toffanin, ha spiegato un po’ le cause dell’addio e ha fatto sapere di esser pronta a ripartire: “Io sto da dio – ha dichiarato ai microfoni di “Verissimo” - perché ho fatto un corso terapeutico dalla psicologa. Non ho potuto continuare a stare con lui per cose spiacevoli. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere. Non posso permettermi di essere triste, ho dei genitori stupendi, faccio il lavoro dei miei sogni e non sono proprio un cesso. Con Paolo Ruffini mi pare di aver vissuto quasi 5 anno di piccole menzogne”.

E secondo il sito "Dagospia" Diana avrebbe trovato di nuovo l’amore, appunto con Edoardo, fratello dell’ex gieffina (e naufraga sull’Isola dei Famosi) Guendalina Tavassi: “Archiviata la tormentata storia d’amore con Paolo Ruffini – svela il sito - la bella attrice al momento in forze su Italia 1 con il flop “Enjoy” ha ritrovato l’amore. Dagospia vi svela il suo nome: si tratta del coatto tutto barba e tatuaggi Edoardo Tavassi, fratello d’arte (si fa per dire) dell’ex gieffina Guendalina Tavassi.

Secondo voci vicine alla “famiglia romana” i due sono molto innamorati, ancora in gran segreto. Durerà?”

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA