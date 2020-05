Diana Del Bufalo, lo sfogo: «Giudiconi nullafacenti sapete solo lamentarvi dei vostri salari minimi»

Diana Del Bufalo

La cantante è esplosa così sudopo l'ennesima critica da parte degli "haters". Il tutto a causa di una cena al ristorante in compagnia della mamma rigorosamente documentata sui social. Il'hanno accusata di ostentare la sua ricchezza e la sua esistenza senza problemi e la cantante e conduttrice ha replicato imbestialita.«Voi non sapete niente della mia vita - ha scritto nelle- Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una stronza egoista. Non sapete niente! La beneficenza si fa in silenzio? Ah si? Però quando la si mostra rompete il caz*o e viceversa! Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo?»«Le persone in questione si crogiolano nella loro mediocrità perché hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario minimo, della loro vita noiosa criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh, che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio».